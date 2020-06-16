***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
16.06.2020 17:07
***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HLVKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
23/12/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Halk Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDHVKAK2027
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
16/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/06/2020
Vadesi (Gün)
148
İtfa Tarihi
11/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851401
BIST
17:03111.821
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 2.265,27
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.850
En Düşük
110.706
17:036,8448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
17:037,7139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0148
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:03378,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,14
|Açılış
|: 378,61
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|147.697.286
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.435.674
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|22.019.359
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.203.615
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|83.840.412
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|DAGHL
|9,80
|5.015.228
|% -9,26
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|ASELS
|32,70
|1.116.184.916
|% 2,25
|
|GARAN
|8,26
|981.479.866
|% 2,48
|
|ODAS
|2,20
|770.641.346
|% 7,84
|
|ISFIN
|4,04
|709.526.154
|% 2,80
|
|GSRAY
|3,33
|676.919.990
|% 1,22
|
|ODAS
|2,20
|770.641.346
|% 7,84
|
|EKGYO
|1,95
|613.067.543
|% 2,09
|
|IEYHO
|0,90
|194.801.333
|% 9,76
|
|KARSN
|2,39
|504.307.021
|% 7,17
|
|GSRAY
|3,33
|676.919.990
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6198
|8,6630
|% 0,54
|
|Frank
|7,1771
|7,2204
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8196
|1,8287
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-6,43
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.480
|-3,40
|
|Tam
|2.531
|2.548
|-3,50
|
|Yarım
|1.233
|1.244
|-1,70
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,45
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,04
|
|B. Petrol
|41,44
|41,44
|1,72
|