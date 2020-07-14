***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
14.07.2020 11:11
***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HLVKS]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
08/05/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDHVKAA2011
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
14/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/07/2020
Vadesi (Gün)
148
İtfa Tarihi
09/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859645
BIST
11:01118.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 66,50
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.573
En Düşük
117.542
11:016,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8668
En Düşük
6,8552
11:017,7864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7935
En Düşük
7,7736
11:01397,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 397,58
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.571.364
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.366.193
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.410.802
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.623.441
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|6.164.998
|% -9,96
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|KPHOL
|3,51
|17.550
|% -5,14
|
|EKGYO
|2,35
|717.248.518
|% 3,52
|
|THYAO
|12,04
|292.978.756
|% 0,58
|
|GARAN
|7,96
|261.331.663
|% -0,13
|
|EREGL
|8,96
|256.275.669
|% 0,67
|
|SKBNK
|1,69
|236.166.142
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,35
|717.248.518
|% 3,52
|
|SKBNK
|1,69
|236.166.142
|% 2,42
|
|ALBRK
|1,85
|157.510.428
|% 2,78
|
|ODAS
|2,93
|215.354.084
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,38
|175.589.127
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5713
|8,6143
|% -0,16
|
|Frank
|7,2713
|7,3151
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-2,12
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.604
|-3,10
|
|Tam
|2.661
|2.672
|-3,10
|
|Yarım
|1.292
|1.307
|-1,50
|
|Çeyrek
|646
|654
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,02
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,67
|
Seans Raporu
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11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 1 kaybederek (% -0.02 ) 134, 714
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11:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, MRDIN, THYAO
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11:11XU100
Endeks 118, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 5, 631.00 milyon TL de
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11:11TSPOR
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 926 adet işlem
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11:09EGEEN
Yüzde 4.39 oranında artışla 697.30 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 517 adet işlem