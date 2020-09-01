***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
01.09.2020 10:42
***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HLVKS]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
08/05/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Halk Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDHVKA22112
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
01/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/09/2020
Vadesi (Gün)
155
İtfa Tarihi
03/02/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872006
BIST
10:391.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
10:397,3727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|Açılış
|: 7,3650
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Değişim
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,7425
10:39470,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,05
|Açılış
|: 470,89
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|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
471,59
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler10:39
|DOGUB
|4,73
|24.936.176
|% 10,00
|
|KENT
|597,30
|13.778.266
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.174.466
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|1.959.604
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|SNPAM
|10,99
|1.375.862
|% -5,42
|
|ICBCT
|8,21
|154.720.428
|% 5,39
|
|GARAN
|6,78
|110.095.815
|% 0,30
|
|THYAO
|10,66
|99.622.156
|% 0,95
|
|KRDMD
|3,04
|99.172.080
|% -0,33
|
|PETKM
|3,91
|97.290.448
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,74
|93.327.132
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,04
|99.172.080
|% -0,33
|
|TSKB
|1,09
|32.705.771
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|97.290.448
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,84
|18.368.072
|% 1,20
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3694
|7,3725
|% 0,36
|
|Euro
|8,8352
|8,8400
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,8433
|9,8927
|% 0,53
|
|Frank
|8,1386
|8,1876
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% 0,28
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|22,03
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,00
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,77
|28,80
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
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Seans Raporu
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