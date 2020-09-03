***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
03.09.2020 12:06
***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HLVKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
28/08/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Halk Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDHVKAA2029
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/09/2020
Vadesi (Gün)
104
İtfa Tarihi
16/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873082
BIST
11:571.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,59
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.084
11:577,4317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0490
|Açılış
|: 7,4440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4317
En Düşük
7,3591
11:578,7944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0405
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8004
En Düşük
8,7171
11:57462,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,34
|Açılış
|: 462,55
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler11:57
|ARMDA
|42,90
|13.057.352
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|21.311.898
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|3.927.851
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|220.469.951
|% 9,99
|
|RAYSG
|10,25
|17.946.834
|% 9,98
|
|KENT
|458,50
|1.156.796
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|451.134
|% -9,97
|
|DOGUB
|3,87
|28.646.425
|% -9,15
|
|OZBAL
|6,01
|40.926.642
|% -8,80
|
|AKMGY
|39,00
|5.069.643
|% -7,71
|
|ASELS
|16,98
|573.347.249
|% 2,29
|
|GSRAY
|3,75
|413.815.455
|% 7,76
|
|TSPOR
|5,92
|365.057.586
|% 7,05
|
|BJKAS
|3,66
|336.442.957
|% 7,33
|
|GARAN
|6,83
|295.876.457
|% -0,29
|
|GSRAY
|3,75
|413.815.455
|% 7,76
|
|BJKAS
|3,66
|336.442.957
|% 7,33
|
|EKGYO
|1,75
|132.128.468
|% -1,13
|
|IHLAS
|0,86
|55.168.811
|% -2,27
|
|TSPOR
|5,92
|365.057.586
|% 7,05
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4288
|7,4317
|% 0,66
|
|Euro
|8,7882
|8,7944
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,8563
|9,9057
|% 0,30
|
|Frank
|8,1220
|8,1709
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9747
|1,9846
|% 0,63
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,91
|
|Altın Gr.
|462
|463
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-32,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|-32,03
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|-15,49
|
|Çeyrek
|740
|757
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,23
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,68
|43,68
|-0,75
|