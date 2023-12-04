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***HLVKS* *DINCR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

04.12.2023 15:36
***HLVKS* *DINCR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***HLVKS******DINCR*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [DINCR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 500.000.000-TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Dinçer Lojistik A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 1.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221981


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