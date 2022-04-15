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***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

15.04.2022 14:51
***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi


***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [EKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021093


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Tam 6.114 6.266 6,49  
Yarım 2.955 3.031 3,13  
Çeyrek 1.482 1.516 1,57  
Gümüş.Ons 25,64 25,70 0,00  
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