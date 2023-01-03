***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
03.01.2023 18:31
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [EKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce,
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 4.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092476
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -34,53
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.661
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,7607
En Düşük
18,6435
18:0519,7815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,1795
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,1228
En Düşük
19,7228
18:051.105,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,93
|Açılış
|: 1.105,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097,64
|
1.114,12
En Düşük
1.093,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7296
|18,7318
|% 0,10
|
|Euro
|19,7692
|19,7815
|% -0,90
|
|Sterlin
|22,3647
|22,4768
|% -0,51
|
|Frank
|19,9190
|20,0390
|% -1,21
|
|Riyal
|4,9674
|4,9923
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|12,86
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|7,46
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.489
|7.565
|56,00
|
|Yarım
|3.627
|3.698
|27,00
|
|Çeyrek
|1.819
|1.849
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,49
|0,05
|
|B. Petrol
|82,86
|82,86
|-3,05
|