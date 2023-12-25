***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
25.12.2023 15:01
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 4.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228712
BIST
'
15:367.341
En Düşük
|Değişim
|: -2,86%
|| -216,18
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.306
En Yüksek
7.527
15:3629,2628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0521
|Açılış
|: 29,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
15:3632,1279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0990
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
15:361.927,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.927,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler15:36
|MTRKS
|50,75
|33.059.969
|% 7,25
|
|DIRIT
|9,65
|1.115.376
|% 7,22
|
|PRZMA
|32,70
|54.698.175
|% 7,21
|
|POLHO
|11,88
|73.169.376
|% 5,13
|
|KBORU
|49,44
|1.610.982.274
|% 4,79
|
|QNBFB
|270,00
|5.810.005
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|212.011.021
|% -10,00
|
|BFREN
|9.585,00
|169.672.355
|% -10,00
|
|VANGD
|20,52
|11.249.562
|% -10,00
|
|MIPAZ
|38,36
|13.423.007
|% -10,00
|
|THYAO
|227,40
|2.360.542.675
|% -2,40
|
|TUPRS
|141,20
|2.232.366.882
|% -2,49
|
|KBORU
|49,44
|1.610.982.274
|% 4,79
|
|ISCTR
|22,92
|1.291.743.129
|% -3,62
|
|ASELS
|44,76
|1.136.929.453
|% -1,84
|
|BEGYO
|2,80
|183.037.965
|% 0,36
|
|AKFGY
|1,69
|109.257.331
|% -6,63
|
|EKGYO
|6,87
|422.538.412
|% -2,97
|
|ISCTR
|22,92
|1.291.743.129
|% -3,62
|
|YKBNK
|19,87
|1.015.235.288
|% -2,88
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2144
|29,2628
|% 0,18
|
|Euro
|32,1095
|32,1279
|% -0,31
|
|Sterlin
|36,9658
|37,1512
|% -0,08
|
|Frank
|33,9615
|34,1660
|% -0,13
|
|Riyal
|7,7615
|7,8004
|% -0,03
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:36
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15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -196, 06 kaybederek (% -2.39 ) 8, 011
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15:51XU100
Endeks 7, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 84 altında . İşlem hacmi 27, 494.00 milyon TL de
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15:51DYOBY
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 968, 007 adet işlem
-
15:50MEGMT
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 713, 011 adet işlem
-
15:49KRTEK
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 24.18 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 055 adet işlem