***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.05.2020 16:52
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKGYO
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olar
17:0998.773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -68,91
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:097,0795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0349
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:097,6933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:09386,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,40
|Açılış
|: 386,80
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.093.231
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|36.993.231
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,02
|108.876.579
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|487.005.681
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,18
|609.521.774
|% 0,12
|
|TSPOR
|5,79
|579.587.566
|% -0,69
|
|KRDMD
|2,29
|546.845.008
|% 6,02
|
|PETUN
|22,34
|487.005.681
|% -9,99
|
|ASELS
|26,82
|446.582.717
|% 1,75
|
|KRDMD
|2,29
|546.845.008
|% 6,02
|
|GSRAY
|2,66
|436.595.181
|% -4,32
|
|AFYON
|2,81
|411.636.641
|% -4,42
|
|DOHOL
|1,89
|236.208.674
|% 2,72
|
|ODAS
|1,83
|188.638.344
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7948
|8,8389
|% 0,65
|
|Frank
|7,2752
|7,3190
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8793
|1,8887
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,44
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.531
|6,10
|
|Tam
|2.554
|2.593
|6,30
|
|Yarım
|1.239
|1.268
|3,10
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|30,20
|30,20
|3,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:22SRVGY
Yüzde 4.14 oranında artışla 15.35 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 929 adet işlem
-
17:21IZFAS
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 465 adet işlem
-
17:20CEOEM
Yüzde 9.91 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 080, 866 adet işlem
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 1 kaybederek (% -0.03 ) 92, 688
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, IZTAR, ALYAG, TACTR, CASA, EKIZ, EGCYH, YONGA, EGCYO