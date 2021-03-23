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***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.03.2021 11:25



***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKGYO

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 2.000.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919905


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