***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.04.2022 14:51
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKGYO
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.04.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.04.2023
Ek Açıklamalar
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EKGYO İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 EMLAK KONUT GYO HUKUKİ DURUM RAPORU (AKOL 230322).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021092
BIST
15:352.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,86
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:3514,6246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0209
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:3515,8423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0091
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:35927,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,75
|Açılış
|: 927,86
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler15:35
|IHAAS
|16,94
|18.293.460
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.199.957
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.179.575
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,18
|72.811.535
|% 9,26
|
|ERSU
|4,93
|52.809.751
|% -6,98
|
|HEKTS
|21,56
|687.682.929
|% -6,42
|
|OYLUM
|2,33
|6.189.358
|% -4,51
|
|ISSEN
|18,23
|21.527.218
|% -3,85
|
|SELGD
|4,24
|1.894.487
|% -3,85
|
|GARAN
|13,75
|1.342.433.717
|% 0,36
|
|THYAO
|37,40
|1.337.517.960
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,92
|1.266.867.625
|% -2,01
|
|SAHOL
|21,66
|877.416.714
|% -0,28
|
|YKBNK
|5,19
|776.194.234
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,92
|1.266.867.625
|% -2,01
|
|TSKB
|1,89
|500.846.258
|% 2,16
|
|ODAS
|2,35
|419.850.113
|% 1,73
|
|YKBNK
|5,19
|776.194.234
|% 0,97
|
|GARAN
|13,75
|1.342.433.717
|% 0,36
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6211
|14,6246
|% 0,14
|
|Euro
|15,8148
|15,8423
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,0479
|19,1434
|% -0,01
|
|Frank
|15,4564
|15,5495
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8871
|3,9066
|% 0,08
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|927
|928
|0,79
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|0,05
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|0,02
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,08
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|