***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.11.2022 11:46
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKGYO
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 4.000.000.000-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079729
BIST
12:214.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 82,92
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
12:2118,6102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0653
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
12:2119,2268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0066
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
12:211.052,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,85
|Açılış
|: 1.052,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler12:19
|BAKAB
|55,55
|23.053.681
|% 10,00
|
|INVEO
|33,22
|122.637.492
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|617.383.839
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|40.813.893
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|61.332.516
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|263.127.078
|% -9,93
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|FENER
|66,20
|243.922.478
|% -6,23
|
|HLGYO
|4,32
|162.293.864
|% -5,05
|
|EKIZ
|17,00
|99.807
|% -4,17
|
|THYAO
|110,00
|4.550.962.088
|% -1,35
|
|EREGL
|37,44
|1.977.379.487
|% 2,58
|
|ODAS
|11,58
|1.748.245.371
|% 7,12
|
|ASELS
|39,88
|1.720.259.432
|% 2,62
|
|AKFGY
|4,65
|1.129.907.864
|% 2,65
|
|AKFGY
|4,65
|1.129.907.864
|% 2,65
|
|ODAS
|11,58
|1.748.245.371
|% 7,12
|
|SKBNK
|2,28
|344.432.503
|% 5,56
|
|EKGYO
|5,38
|776.563.019
|% 1,51
|
|ISCTR
|9,20
|896.484.473
|% 0,22
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6051
|18,6109
|% 0,36
|
|Euro
|19,2050
|19,2197
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,8678
|21,9774
|% -0,15
|
|Frank
|19,5953
|19,7134
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9348
|4,9595
|% 0,36
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-8,28
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-9,00
|
|Tam
|6.952
|7.073
|55,00
|
|Yarım
|3.376
|3.458
|27,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.728
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,56
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|96,12
|96,12
|0,13
|