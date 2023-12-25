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***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

25.12.2023 15:00
***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKGYO

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.12.2024

Ek Açıklamalar
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 4.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EMLAK KONUT GYO İhraç Belgesİ.pdf
EK: 2 EMLAK KONUT GYO HUKUKİ DURUM RAPORU (AKOL 10112023).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228711


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Paladyum 1.202,35 1.207,70 % 0,66  
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