***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [EKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi : 18/11/2022 tarihli açıklamamız.Şirketimizin ihraçcı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu, planlanan kira sertifikası ihracımız iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084987BIST