***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2022 18:48
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [EKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi : 18/11/2022 tarihli açıklamamız.
Şirketimizin ihraçcı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu, planlanan kira sertifikası ihracımız iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084987
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0332
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,4885
18:051.060,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.060,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6351
|18,6389
|% 0,00
|
|Euro
|19,5040
|19,5191
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,5588
|22,6719
|% -0,30
|
|Frank
|19,6982
|19,8168
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9411
|4,9659
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|4,62
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|1,67
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.135
|7.193
|25,00
|
|Yarım
|3.455
|3.517
|12,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.758
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,18
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,27
|-0,05
|
|B. Petrol
|79,50
|79,50
|-3,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY