***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2023 13:39
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [EKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi : 23.05.2023 tarihli açıklamamız.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 18.05.2023 tarihinde onayını aldığımız 200.000.000-TL tutarlı tertip ihraç belgesi kapsamında , Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş olarak yer aldığı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracımız iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154957
BIST
13:564.958
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,22
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.980
13:5620,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,2222
|Açılış
|: 20,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
13:5622,2138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1930
|Açılış
|: 22,2300
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|Önceki Kapanış
|: 22,1000
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22,5298
En Düşük
22,0192
13:561.301,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 13,69
|Açılış
|: 1.301,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler13:54
|KONKA
|36,34
|56.132.507
|% 9,99
|
|CVKMD
|152,60
|238.602.940
|% 9,94
|
|GEREL
|20,58
|16.111.876
|% 9,94
|
|COSMO
|75,65
|7.434.173
|% 9,64
|
|KOPOL
|43,96
|582.158.887
|% 9,57
|
|ISKUR
|690.300,00
|1.380.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|7.370.239
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,99
|612.383
|% -9,93
|
|GSRAY
|8,38
|390.503.256
|% -4,77
|
|KLSYN
|4,00
|28.311.542
|% -4,76
|
|THYAO
|147,60
|4.747.822.630
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,55
|2.942.609.413
|% 2,73
|
|AKBNK
|16,66
|2.590.938.464
|% 1,77
|
|GARAN
|27,72
|2.341.453.325
|% 0,29
|
|ISCTR
|11,65
|2.179.170.395
|% 0,43
|
|YKBNK
|10,55
|2.942.609.413
|% 2,73
|
|ISCTR
|11,65
|2.179.170.395
|% 0,43
|
|EKGYO
|7,33
|1.177.113.078
|% -0,95
|
|AKBNK
|16,66
|2.590.938.464
|% 1,77
|
|GARAN
|27,72
|2.341.453.325
|% 0,29
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7108
|20,7174
|% 1,08
|
|Euro
|22,2046
|22,2156
|% 0,88
|
|Sterlin
|25,5037
|25,6316
|% 0,85
|
|Frank
|22,6338
|22,7702
|% 0,73
|
|Riyal
|5,5004
|5,5279
|% 1,23
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-1,24
|
|Altın Gr.
|1.301
|1.302
|13,69
|
|Cumhuriyet
|9.029
|9.166
|46,00
|
|Tam
|8.976
|9.223
|46,07
|
|Yarım
|4.411
|4.542
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.278
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,49
|0,23
|
|B. Petrol
|72,06
|72,06
|-1,65
|