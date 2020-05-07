HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|136.096.989
|% 10,05
|DGGYO
|5,28
|11.171.380
|% 10,00
|KUTPO
|14,52
|13.973.988
|% 10,00
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7717
|8,8157
|% -0,99
|Frank
|7,3076
|7,3516
|% -0,67
|Riyal
|1,9029
|1,9124
|% -0,42
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|12,59
|Altın Gr.
|391
|392
|1,26
|Cumhuriyet
|2.505
|2.561
|11,50
|Tam
|2.579
|2.627
|11,80
|Yarım
|1.258
|1.284
|5,80
|Çeyrek
|627
|642
|2,90
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,14
|0,27
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|B. Petrol
|30,73
|30,73
|1,01
Seans Raporu
- 17:46XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -77, 63 kaybederek (% -0.07 ) 115, 326
- 17:46 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GARAN, SASA
- 17:46XU100 Endeks 98, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 11, 099.00 milyon TL de
- 17:45OLMIP Yüzde 5.34 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 626, 041 adet işlem
- 17:44PAPIL Yüzde 7.33 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 818, 450 adet işlem