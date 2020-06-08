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***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

08.06.2020 18:06
GÜNCEL HABERLER



***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKGYO

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kaynak Kuruluş Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 03.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 147
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %3,1816
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %7,90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDHVKAK2019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.05.2020
Satışa Başlanma Tarihi 08.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 105.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 147 gün vadeli 105.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849938


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 34,54 2.860.427 % 10,00  
MNDRS 3,08 48.203.646 % 10,00  
RTALB 20,60 6.917.892 % 9,98  
LUKSK 14,88 1.321.746 % 9,98  
MAALT 87,70 26.233.301 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5972 8,6403 % 0,62  
Frank 7,0735 7,1161 % 1,03  
Riyal 1,8047 1,8137 % 0,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.693 1.693 7,81  
Altın Gr. 370 370 3,47  
Cumhuriyet 2.399 2.431 -16,30  
Tam 2.469 2.498 -20,60  
Yarım 1.205 1.219 -10,00  
Çeyrek 603 610 -5,10  
Gümüş.Ons 17,53 17,56 0,12  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,04  
B. Petrol 41,16 41,16 -1,14  
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