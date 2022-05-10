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***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

10.05.2022 11:59
***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKGYO
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kaynak Kuruluş Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 10.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,1685
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDHVKA52218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.01.2022
Satışa Başlanma Tarihi 31.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 01.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz KurCR Eurasia Rating A.Ş. AAA 25.06.2021 Evet

Fon Kullanıcısı'nın i: 31.01.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 100.000.000-TL nominal tutarlı, 98 gün
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Altın Gr. 910 910 7,79  
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Tam 6.133 6.291 6,30  
Yarım 2.964 3.043 3,04  
Çeyrek 1.487 1.522 1,52  
Gümüş.Ons 21,89 21,92 0,64  
Gümüş Gr. 10,70 10,71 0,26  
B. Petrol 107 107 4,27  
Seans Raporu 16:59
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