***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKGYOBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Kaynak Kuruluş Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 10.05.2022Vade (Gün Sayısı) 98Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,1685Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA52218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.01.2022Satışa Başlanma Tarihi 31.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 31.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 01.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz KurCR Eurasia Rating A.Ş. AAA 25.06.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın i: 31.01.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 100.000.000-TL nominal tutarlı, 98 gün