***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKGYOBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Kaynak Kuruluş Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 250.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 02.11.2022Vade (Gün Sayısı) 92Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,7329Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKAK2217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.07.2022Satışa Başlanma Tarihi 03.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 03.08.2022Vade Başlangıç Tarihi 04.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 157.400.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.11.2022 01.11.2022 02.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.11.2022 01.11.2022 02.11.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A.Ş. AAA 25.06.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A.Ş. AAA 25.06.2021 Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 90 gün vadeli 157.400.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051578BIST