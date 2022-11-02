***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKGYOBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yoktur. İtfa bildirimidir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 14.04.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Kaynak Kuruluş Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Garantör YokKurucu HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 250.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 02.11.2022Vade (Gün Sayısı) 90Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23,25Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,37Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKAK2217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.07.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa 01.11.2022 02.11.2022 5,7329 9.023.584,6 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.11.2022 01.11.2022 02.11.2022 5,7329 157.400.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı?