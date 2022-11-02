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***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

02.11.2022 12:00
***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKGYO
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yoktur. İtfa bildirimidir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 14.04.2022

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kaynak Kuruluş Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 250.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 02.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23,25
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,37
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDHVKAK2217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.07.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa 01.11.2022 02.11.2022 5,7329 9.023.584,6 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.11.2022 01.11.2022 02.11.2022 5,7329 157.400.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

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Altın Gr. 972 973 -6,84  
Cumhuriyet 6.527 6.629 -99,00  
Tam 6.560 6.617 -60,00  
Yarım 3.196 3.235 -29,00  
Çeyrek 1.603 1.616 -15,00  
Gümüş.Ons 18,95 18,98 -0,26  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 -0,11  
B. Petrol 95,41 95,41 -0,75  
Seans Raporu 15:18
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