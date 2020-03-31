***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
31.03.2020 12:23
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 11
.
Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833515
BIST
15:1088.784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 724,34
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.748
15:106,5744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5557
15:107,2005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0613
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
15:10339,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -3,53
|Açılış
|: 339,77
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|7,26
|2.500.792
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.670.648
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.135.813
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|24.484
|% 10,00
|
|ICBCT
|4,08
|30.146.284
|% 9,97
|
|MTRYO
|3,47
|17.290.945
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|OSMEN
|6,60
|36.235
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|QNBFL
|106,00
|5.615.048
|% -5,36
|
|ECILC
|4,78
|559.219.282
|% 4,37
|
|GARAN
|8,14
|486.516.269
|% 1,24
|
|THYAO
|8,94
|443.256.088
|% 2,52
|
|PGSUS
|32,90
|324.822.927
|% 5,79
|
|ASELS
|23,46
|323.176.906
|% 0,95
|
|ECILC
|4,78
|559.219.282
|% 4,37
|
|IHLGM
|1,00
|93.435.486
|% 4,17
|
|YKBNK
|1,88
|159.026.998
|% 0,53
|
|GSRAY
|2,13
|176.113.251
|% 5,45
|
|GARAN
|8,14
|486.516.269
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1050
|8,1456
|% -0,47
|
|Frank
|6,7874
|6,8283
|% -0,63
|
|Riyal
|1,7441
|1,7528
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.604
|-18,34
|
|Altın Gr.
|339
|340
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,02
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,54
|27,54
|1,12
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