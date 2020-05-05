***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
05.05.2020 17:29
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [EKGYO]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 1.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842724
BIST
17:2298.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -311,67
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:227,0795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0349
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:227,6903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:22386,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,60
|Açılış
|: 386,99
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|37.010.373
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.093.285
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,49
|124.567.332
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|487.209.980
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|ETILR
|2,46
|387.890
|% -9,23
|
|TSPOR
|5,82
|586.144.097
|% -0,17
|
|ULUUN
|10,57
|385.885.912
|% -7,52
|
|THYAO
|10,54
|369.420.004
|% 0,09
|
|PGSUS
|53,60
|366.857.283
|% -3,42
|
|TUPRS
|86,70
|204.917.007
|% 0,35
|
|ODAS
|1,81
|190.048.917
|% 0,56
|
|IHLGM
|1,08
|90.923.439
|% 0,93
|
|TRGYO
|2,48
|182.584.230
|% 4,64
|
|EKGYO
|1,23
|70.789.567
|% 0,82
|
|ULUUN
|10,57
|385.885.912
|% -7,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7915
|8,8355
|% 0,61
|
|Frank
|7,2748
|7,3186
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8799
|1,8893
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-5,04
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|2,10
|
|Tam
|2.550
|2.589
|2,10
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|30,32
|30,32
|3,12
|