***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
19.08.2020 13:55
ımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 5.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869913
BIST
15:141.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,88
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.107
En Düşük
1.099
15:147,3570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0161
|Açılış
|: 7,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
15:148,7840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0210
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,7628
15:14470,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,92
|Açılış
|: 470,71
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler15:14
|POLTK
|176,00
|171.163
|% 10,00
|
|ARTI
|2,97
|1.156.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|269.549
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,96
|132.130
|% 9,99
|
|DGGYO
|9,70
|6.297.420
|% 9,98
|
|KENT
|2.040,10
|10.041.372
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.536.681
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|2.056.999
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|381.379
|% -9,89
|
|FRIGO
|31,12
|734.797
|% -7,82
|
|EKGYO
|1,97
|1.106.653.865
|% 1,55
|
|SISE
|6,06
|863.604.646
|% 2,02
|
|GARAN
|7,19
|742.994.197
|% 0,84
|
|ASELS
|17,83
|604.045.371
|% 0,73
|
|GUSGR
|6,24
|592.514.361
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,97
|1.106.653.865
|% 1,55
|
|SISE
|6,06
|863.604.646
|% 2,02
|
|CEMAS
|1,63
|185.576.477
|% 1,87
|
|MAKTK
|2,69
|290.540.630
|% 6,32
|
|GARAN
|7,19
|742.994.197
|% 0,84
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3502
|7,3570
|% -0,22
|
|Euro
|8,7739
|8,7840
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,6916
|9,7402
|% -0,37
|
|Frank
|8,0910
|8,1397
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9564
|1,9662
|% -0,15
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|-13,88
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.177
|-24,00
|
|Tam
|3.111
|3.190
|-17,35
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|-8,39
|
|Çeyrek
|754
|772
|-4,19
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,09
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|-0,34
|