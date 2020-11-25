***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
25.11.2020 16:44
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 8.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889963
BIST
17:141.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,04
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:147,9830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0224
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:149,4983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0261
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:14465,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,64
|Açılış
|: 465,84
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:14
|RODRG
|14,08
|2.623.999
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.676.423
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|EGPRO
|24,22
|90.350.394
|% 9,99
|
|ALCAR
|256,50
|281.840.157
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.882.745
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,95
|3.844.227.527
|% 1,01
|
|KRDMD
|5,10
|3.207.697.622
|% 3,66
|
|GARAN
|9,11
|2.985.990.240
|% 0,66
|
|TSKB
|2,75
|1.193.095.334
|% 5,36
|
|TUPRS
|92,25
|1.167.935.174
|% 2,39
|
|KRDMD
|5,10
|3.207.697.622
|% 3,66
|
|TSKB
|2,75
|1.193.095.334
|% 5,36
|
|YKBNK
|3,00
|1.091.780.375
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,08
|748.139.626
|% -1,89
|
|GARAN
|9,11
|2.985.990.240
|% 0,66
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9805
|7,9830
|% -0,28
|
|Euro
|9,4928
|9,4983
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,6359
|10,6892
|% -0,26
|
|Frank
|8,7434
|8,7961
|% -0,08
|
|Riyal
|2,1247
|2,1353
|% -0,16
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|5,07
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,76
|
|Cumhuriyet
|3.096
|3.143
|18,00
|
|Tam
|3.078
|3.156
|16,42
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|7,94
|
|Çeyrek
|746
|763
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,03
|
|B. Petrol
|48,20
|48,20
|0,42
|
Seans Raporu
17:14
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-
17:24BANVT
Yüzde 7.52 oranında artışla 26.88 lira fiyatla işlem gören hissede 478, 783 adet işlem
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17:23TSKB
Yüzde 4.60 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 439, 245, 405 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 31, 370.00 milyon TL de
-
17:21ISYAT
Yüzde 5.88 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 551, 013 adet işlem
-
17:18AEFES
Yüzde 4.69 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 034, 377 adet işlem