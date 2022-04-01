***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.04.2022 14:58
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 3.000.000.000-TL (ÜçMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 7.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014977
BIST
15:072.254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 20,75
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
15:0714,6966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0250
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6978
En Düşük
14,6377
15:0716,2433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0067
|Açılış
|: 16,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
15:07911,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,83
|Açılış
|: 911,83
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler15:07
|ULUSE
|124,60
|4.102.206
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.856.695
|% 9,91
|
|YKSLN
|7,85
|118.488.755
|% 8,73
|
|ASUZU
|81,10
|156.964.357
|% 8,42
|
|KONKA
|14,05
|81.889.713
|% 7,01
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|347,70
|67.976.942
|% -7,23
|
|ITTFH
|1,36
|48.562.269
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,13
|24.029.361
|% -5,72
|
|AYCES
|68,95
|2.707.909
|% -4,30
|
|GARAN
|12,49
|4.347.167.136
|% 2,38
|
|THYAO
|32,74
|2.471.303.835
|% 1,49
|
|PETKM
|9,38
|1.990.750.111
|% 3,88
|
|TUPRS
|228,30
|1.741.214.437
|% 6,48
|
|KRDMD
|15,42
|1.651.016.763
|% 0,78
|
|GARAN
|12,49
|4.347.167.136
|% 2,38
|
|PETKM
|9,38
|1.990.750.111
|% 3,88
|
|AKBNK
|7,33
|1.383.756.281
|% 0,96
|
|KARSN
|5,84
|1.018.975.991
|% 6,18
|
|YKBNK
|4,14
|725.731.843
|% 1,47
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6919
|14,6954
|% 0,16
|
|Euro
|16,2347
|16,2467
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,2357
|19,3322
|% 0,07
|
|Frank
|15,8269
|15,9223
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9050
|3,9245
|% 0,18
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-7,60
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|6.028
|6.119
|-40,00
|
|Tam
|5.999
|6.149
|-37,98
|
|Yarım
|2.900
|2.974
|-18,37
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|-9,18
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,33
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:19GLYHO
Yüzde 4.69 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 985, 704 adet işlem
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15:18XU100
Endeks 2, 254 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 27, 825.00 milyon TL de
-
15:18ISFIN
Yüzde 4.86 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 365, 399 adet işlem
-
15:17AGHOL
Yüzde 4.31 oranında artışla 38.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 918, 734 adet işlem
-
15:16GLYHO
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 978, 729 adet işlem