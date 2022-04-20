***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.04.2022 14:36
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 1.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022286
BIST
14:402.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,09
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
14:4014,6709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0208
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
14:4015,9082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0922
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
14:40921,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,30
|Açılış
|: 921,81
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,11
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler14:37
|DAGHL
|21,20
|10.384.245
|% 9,90
|
|NATEN
|67,95
|146.848.217
|% 7,77
|
|AYEN
|17,05
|20.486.701
|% 7,44
|
|NTHOL
|11,88
|93.166.955
|% 7,32
|
|MANAS
|26,64
|60.306.143
|% 6,99
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,28
|27.120.838
|% -4,88
|
|PEGYO
|1,39
|36.484.088
|% -4,79
|
|THYAO
|38,76
|2.966.682.025
|% 0,00
|
|GARAN
|14,17
|1.233.220.519
|% -0,07
|
|TUPRS
|254,80
|1.148.757.700
|% -0,39
|
|PETKM
|10,48
|1.081.862.913
|% 1,95
|
|KRDMD
|16,30
|989.237.029
|% -0,61
|
|ODAS
|2,55
|810.784.905
|% 0,79
|
|YKBNK
|5,23
|947.412.211
|% 0,19
|
|TSKB
|2,03
|343.771.612
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,89
|425.913.012
|% -0,34
|
|ZOREN
|2,25
|324.386.136
|% 3,21
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6671
|14,6697
|% 0,13
|
|Euro
|15,9003
|15,9157
|% 0,63
|
|Sterlin
|19,0949
|19,1907
|% 0,58
|
|Frank
|15,4380
|15,5310
|% 0,76
|
|Riyal
|3,9002
|3,9198
|% 0,14
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|3,71
|
|Altın Gr.
|921
|921
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-40,00
|
|Tam
|6.079
|6.231
|-37,88
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|-18,33
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,13
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 32 kaybederek (% -0.22 ) 2, 811
-
14:51XU100
Endeks 2, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 25, 477.00 milyon TL de
-
14:51BOSSA
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 43.20 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 955 adet işlem
-
14:46XU100
Endeks 2, 516 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 25, 227.00 milyon TL de
-
14:46PEGYO
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 083, 037 adet işlem