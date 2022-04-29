***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
29.04.2022 17:56
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 2.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025725
BIST
17:542.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,78
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
17:5414,8545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0649
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
17:5415,6648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1066
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
17:54912,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 12,22
|Açılış
|: 912,71
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler17:52
|EGSER
|23,76
|86.820.564
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.168.890
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|24.913.355
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|37.715.690
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.116.829
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.519.059
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|36.742.407
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|TCELL
|21,58
|425.196.756
|% -6,58
|
|TKFEN
|19,70
|634.663.020
|% -6,10
|
|THYAO
|41,14
|5.101.057.630
|% 1,58
|
|GARAN
|14,98
|1.685.661.176
|% 0,00
|
|SISE
|18,10
|1.521.124.249
|% 2,20
|
|AKBNK
|8,90
|1.395.368.877
|% -0,78
|
|TUPRS
|235,30
|1.315.817.921
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,65
|1.086.809.139
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|529.798.010
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,84
|1.044.658.099
|% -1,43
|
|SKBNK
|1,17
|216.291.468
|% -3,31
|
|AKBNK
|8,90
|1.395.368.877
|% -0,78
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8409
|14,8519
|% 0,42
|
|Euro
|15,6504
|15,6613
|% 0,66
|
|Sterlin
|18,6018
|18,6950
|% 1,30
|
|Frank
|15,2826
|15,3746
|% 0,88
|
|Riyal
|3,9481
|3,9679
|% 0,48
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|16,94
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,98
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|0,04
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,62
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem