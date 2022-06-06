***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
06.06.2022 16:06
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 3.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034897
BIST
16:292.651
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 50,14
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.652
En Düşük
2.620
16:2916,5789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1646
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:2917,8121
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2153
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:29988,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,14
|Açılış
|: 988,34
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:29
|RYSAS
|8,25
|56.201.050
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|43.741.819
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.928.327
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,45
|105.387.393
|% -6,87
|
|SANFM
|33,68
|13.171.036
|% -3,61
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|26,02
|4.281.460
|% -2,77
|
|THYAO
|48,18
|3.886.118.763
|% 0,42
|
|SASA
|44,58
|3.672.993.634
|% 1,55
|
|AKBNK
|9,03
|2.573.914.835
|% 3,08
|
|SISE
|21,74
|2.204.270.635
|% 4,42
|
|GARAN
|15,73
|1.912.478.592
|% 4,45
|
|EKGYO
|2,88
|915.931.245
|% 3,60
|
|AKBNK
|9,03
|2.573.914.835
|% 3,08
|
|ODAS
|2,99
|790.210.628
|% 6,79
|
|YKBNK
|4,93
|1.077.293.827
|% 1,86
|
|DOHOL
|4,09
|821.993.279
|% 3,81
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5752
|16,5789
|% 1,00
|
|Euro
|17,7777
|17,8121
|% 1,22
|
|Sterlin
|20,7522
|20,8563
|% 1,54
|
|Frank
|17,1421
|17,2454
|% 0,90
|
|Riyal
|4,4099
|4,4320
|% 1,08
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,08
|
|Altın Gr.
|988
|988
|11,12
|
|Cumhuriyet
|6.578
|6.677
|49,00
|
|Tam
|6.544
|6.707
|40,63
|
|Yarım
|3.163
|3.244
|19,65
|
|Çeyrek
|1.586
|1.622
|9,83
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,37
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,34
|
Seans Raporu
16:29
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16:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 17 artarak (% 1.93 ) 2, 384
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16:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, TETMT, KAPLM, FLAP, KRSTL
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16:44
MEGAP, DAGHL, ODAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:44
DIRIT, ENKAI, OYLUM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:44XEUR
EURO serbest piyasada 17.75 liradan (ALIŞ) işlem