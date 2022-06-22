***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.06.2022 16:29
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 4.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038724
BIST
17:062.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,11
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
17:0617,3624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0242
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
17:0618,3411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0741
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3579
En Düşük
18,0279
17:061.029,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,79
|Açılış
|: 1.029,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler17:04
|MAKIM
|12,87
|421.185.097
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.615.228
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.637.549
|% 9,94
|
|BAYRK
|6,70
|29.270.200
|% 9,84
|
|POLTK
|694,60
|17.794.128
|% 8,75
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|170,40
|107.308.634
|% -7,54
|
|SANEL
|6,75
|3.025.298
|% -5,20
|
|THYAO
|51,90
|4.596.401.630
|% 0,00
|
|EREGL
|28,22
|1.737.582.526
|% -1,67
|
|SISE
|22,30
|1.497.747.400
|% -1,41
|
|FROTO
|309,50
|1.126.510.333
|% 2,25
|
|AKBNK
|9,14
|1.109.562.265
|% 0,11
|
|YKBNK
|4,94
|989.340.602
|% -0,80
|
|ODAS
|3,13
|613.400.650
|% -2,49
|
|AKBNK
|9,14
|1.109.562.265
|% 0,11
|
|KARSN
|7,56
|912.178.518
|% -2,20
|
|EKGYO
|2,62
|261.153.021
|% -1,13
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3524
|17,3616
|% 0,13
|
|Euro
|18,3317
|18,3428
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,2313
|21,3378
|% 0,06
|
|Frank
|17,9795
|18,0878
|% 0,64
|
|Riyal
|4,6121
|4,6352
|% 0,14
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|11,43
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.845
|6.948
|21,00
|
|Tam
|6.828
|6.926
|39,00
|
|Yarım
|3.352
|3.388
|19,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.693
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,55
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,37
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19AKSGY
Yüzde 8.85 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 293, 878 adet işlem
-
17:18AKFGY
Yüzde 4.05 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 425, 507 adet işlem
-
17:17SMART
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 451, 651 adet işlem
-
17:16XU100
Endeks 2, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 28, 783.00 milyon TL de
-
17:15GESAN
Yüzde 4.05 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 692, 063 adet işlem