***HLVKS* *GARAN* *DENIZ* *BRKT* *TEBCE* *SKYMD* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***HLVKS******GARAN******DENIZ******BRKT******TEBCE******SKYMD******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, BRKT, DENIZ, GARAN, HLVKS, SKYMD, TEBCEMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK72118 FİNANSMAN BONOSU 07/07/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72134 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/07/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72134 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92118 FİNANSMAN BONOSU 07/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92126 FİNANSMAN BONOSU 07/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRANE2915 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 07/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA72117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/07/2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA72117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD72112 FİNANSMAN BONOSU 07/07/2021 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD72120 FİNANSMAN BONOSU 07/07/2021 İtfaTEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRFTBTF42211 FİNANSMAN BONOSU 07/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD060722T17 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 07/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT020725T10 DEVLET TAHVİLİ 07/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947879BIST