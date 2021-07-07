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***HLVKS* *GARAN* *DENIZ* *BRKT* *TEBCE* *SKYMD* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

07.07.2021 17:53



***HLVKS******GARAN******DENIZ******BRKT******TEBCE******SKYMD******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, BRKT, DENIZ, GARAN, HLVKS, SKYMD, TEBCE

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK72118 FİNANSMAN BONOSU 07/07/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72134 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/07/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72134 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92118 FİNANSMAN BONOSU 07/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92126 FİNANSMAN BONOSU 07/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRANE2915 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 07/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA72117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/07/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA72117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD72112 FİNANSMAN BONOSU 07/07/2021 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD72120 FİNANSMAN BONOSU 07/07/2021 İtfa
TEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRFTBTF42211 FİNANSMAN BONOSU 07/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD060722T17 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 07/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT020725T10 DEVLET TAHVİLİ 07/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947879


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