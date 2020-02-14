***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2019AçıklamalarHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 2019 YILI FAALİYET RAPORU EKTEDİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819216BIST