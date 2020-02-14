***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 100.000 7.053 107.053 107.053Transferler65 6.988 -7.053Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)615.527 615.527 615.527Dönem Sonu Bakiyeler100.000 65 6.988 615.527 722.580 722.580Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 100.000 65 6.988 615.527 722.580 722.580Transferler8 19.935 595.592 -615.527Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.070.192 1.070.192 1.070.192Dönem Sonu Bakiyeler100.000 20.000 602.580 1.070.192 1.792.772 1.792.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.308.909 935.586Dönem Karı (Zararı)1.070.192 615.527Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler301.849 175.581Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler9-10 0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 301.849 175.581İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-63.132 144.478Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 373.930İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 373.930Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-709.764.686 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-58.549 -225.247İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-58.549 -225.247Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)709.764.686 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.583 -4.205İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.583 -4.205Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.308.909 935.586YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-313.509 -79.538Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 -313.509 -79.538YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)995.400 856.048NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)995.400 856.048DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 956.048 100.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.951.448 956.048Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.951.448 956.048Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar6 1.649.985.499 940.220.813Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar13 367.334.328 251.034.295Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar1.282.651.171 689.186.518Diğer Dönen Varlıklar492İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar492ARA TOPLAM1.651.937.439 941.176.861TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.651.937.439 941.176.861DURAN VARLIKLARMaddi Olmayan Duran Varlıklar3.334Bilgisayar Yazılımları3.334Peşin Ödenmiş Giderler4.962 4.205İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.962 4.205TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.296 4.205TOPLAM VARLIKLAR1.651.945.735 941.181.066KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.649.985.499 940.220.813İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.649.985.499 940.220.813İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 1.649.985.499 940.220.813Diğer Borçlar6 81.316 139.865İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.100 5.234İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar76.216 134.631Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7 86.148 97.808ARA TOPLAM1.650.152.963 940.458.486TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.650.152.963 940.458.486UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.650.152.963 940.458.486ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.792.772 722.580Ödenmiş Sermaye8 100.000 100.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.000 65Yasal Yedekler20.000 65Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları602.580 1.070.192 615.527TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.792.772 722.580TOPLAM KAYNAKLAR1.651.945.735 941.181.066Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 241.134.125 73.048.359Satışların Maliyeti10 -239.572.696 -72.071.859TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.561.429 976.500BRÜT KAR (ZARAR)1.561.429 976.500Genel Yönetim Giderleri11 -188.488 -178.405Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -900 -6.987ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.372.041 791.108FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.372.041 791.108SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.372.041 791.108Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-301.849 -175.581Dönem Vergi (Gideri) Geliri-301.849 -175.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.070.192 615.527DÖNEM KARI (ZARARI)1.070.192 615.527Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.070.192 615.527Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.070.192 615.527Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.070.192 615.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819215BIST