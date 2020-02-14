***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
14.02.2020 18:33
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 100.000 7.053 107.053 107.053
Transferler
65 6.988 -7.053
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
615.527 615.527 615.527
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 65 6.988 615.527 722.580 722.580
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 100.000 65 6.988 615.527 722.580 722.580
Transferler
8 19.935 595.592 -615.527
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.070.192 1.070.192 1.070.192
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 20.000 602.580 1.070.192 1.792.772 1.792.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.308.909 935.586
Dönem Karı (Zararı)
1.070.192 615.527
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
301.849 175.581
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
9-10 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 301.849 175.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.132 144.478
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 373.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 373.930
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-709.764.686 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.549 -225.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.549 -225.247
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
709.764.686 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.583 -4.205
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.583 -4.205
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.308.909 935.586
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-313.509 -79.538
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -313.509 -79.538
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
995.400 856.048
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
995.400 856.048
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 956.048 100.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.951.448 956.048
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.951.448 956.048
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
6 1.649.985.499 940.220.813
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
13 367.334.328 251.034.295
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.282.651.171 689.186.518
Diğer Dönen Varlıklar
492
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
492
ARA TOPLAM
1.651.937.439 941.176.861
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.651.937.439 941.176.861
DURAN VARLIKLAR
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.334
Bilgisayar Yazılımları
3.334
Peşin Ödenmiş Giderler
4.962 4.205
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.962 4.205
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.296 4.205
TOPLAM VARLIKLAR
1.651.945.735 941.181.066
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.649.985.499 940.220.813
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.649.985.499 940.220.813
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 1.649.985.499 940.220.813
Diğer Borçlar
6 81.316 139.865
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.100 5.234
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
76.216 134.631
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 86.148 97.808
ARA TOPLAM
1.650.152.963 940.458.486
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.650.152.963 940.458.486
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.650.152.963 940.458.486
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.792.772 722.580
Ödenmiş Sermaye
8 100.000 100.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.000 65
Yasal Yedekler
20.000 65
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
602.580 1.070.192 615.527
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.792.772 722.580
TOPLAM KAYNAKLAR
1.651.945.735 941.181.066
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 241.134.125 73.048.359
Satışların Maliyeti
10 -239.572.696 -72.071.859
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.561.429 976.500
BRÜT KAR (ZARAR)
1.561.429 976.500
Genel Yönetim Giderleri
11 -188.488 -178.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -900 -6.987
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.372.041 791.108
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.372.041 791.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.372.041 791.108
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-301.849 -175.581
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-301.849 -175.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.070.192 615.527
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.070.192 615.527
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.070.192 615.527
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.070.192 615.527
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.070.192 615.527
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819215
BIST