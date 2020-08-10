***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2020 21:21
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 100.000 65 6.988 615.527 722.580 722.580
Transferler
19.935 595.592 -615.527
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
699.352 699.352 699.352
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 20.000 602.580 699.352 1.421.932 1.421.932
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 100.000 20.000 602.580 1.070.192 1.792.772 1.792.772
Transferler
0 1.070.192 -1.070.192
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 258.915 258.915 258.915
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 20.000 1.672.772 258.915 2.051.687 2.051.687
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-274.808 152.405
Dönem Karı (Zararı)
258.915 699.352
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
258.915 699.352
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
73.027 197.439
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 73.027 197.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-480.388 -564.357
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
167.413.402 -186.409.063
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.365 -75.014
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-167.905.604 185.922.204
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.449 -2.484
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-148.446 332.434
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -126.362 -180.029
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-274.808 152.405
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-274.808 152.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.951.448 956.048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.676.640 1.108.453
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.676.640 1.951.448
Ticari Alacaklar
6 1.482.572.097 1.649.985.499
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
253.904.099 367.334.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.228.667.998 1.282.651.171
Diğer Dönen Varlıklar
221 492
ARA TOPLAM
1.484.248.958 1.651.937.439
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.484.248.958 1.651.937.439
DURAN VARLIKLAR
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.500 3.334
Peşin Ödenmiş Giderler
2.618 4.962
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.118 8.296
TOPLAM VARLIKLAR
1.484.254.076 1.651.945.735
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.482.079.895 1.649.985.499
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
253.904.099 367.334.328
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 253.904.099 367.334.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.228.175.796 1.282.651.171
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
1.228.175.796 1.282.651.171
Diğer Borçlar
6 89.681 81.316
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 5.100
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
89.681 76.216
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 32.813 86.148
ARA TOPLAM
1.482.202.389 1.650.152.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.482.202.389 1.650.152.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.482.202.389 1.650.152.963
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.051.687 1.792.772
Ödenmiş Sermaye
8 100.000 100.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.000 20.000
Yasal Yedekler
20.000 20.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.672.772 602.580
Net Dönem Karı veya Zararı
258.915 1.070.192
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.051.687 1.792.772
TOPLAM KAYNAKLAR
1.484.254.076 1.651.945.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 532.100.023 129.033.513 443.646.114 59.225.974
Satışların Maliyeti
10 -531.650.682 -127.957.610 -443.428.313 -58.596.244
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
449.341 1.075.903 217.801 629.730
BRÜT KAR (ZARAR)
449.341 1.075.903 217.801 629.730
Genel Yönetim Giderleri
11 -3.791.597 -3.377.019 -1.941.712 -2.100.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.674.198 3.197.907 1.873.073 1.994.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
331.942 896.791 149.162 523.717
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
331.942 896.791 149.162 523.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
331.942 896.791 149.162 523.717
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-73.027 -197.439 -32.813 -190.756
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-73.027 -197.439 -32.813 -190.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
258.915 699.352 116.349 332.961
DÖNEM KARI (ZARARI)
258.915 699.352 116.349 332.961
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
258.915 699.352 116.349 332.961
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
258.915 699.352 116.349 332.961
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
258.915 699.352 116.349 332.961
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867698
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