***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 100.000 65 6.988 615.527 722.580 722.580Transferler19.935 595.592 -615.527Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)699.352 699.352 699.352Dönem Sonu Bakiyeler100.000 20.000 602.580 699.352 1.421.932 1.421.932Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 100.000 20.000 602.580 1.070.192 1.792.772 1.792.772Transferler0 1.070.192 -1.070.192Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 258.915 258.915 258.915Dönem Sonu Bakiyeler100.000 20.000 1.672.772 258.915 2.051.687 2.051.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-274.808 152.405Dönem Karı (Zararı)258.915 699.352Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)258.915 699.352Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler73.027 197.439Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 73.027 197.439İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-480.388 -564.357Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler167.413.402 -186.409.063Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.365 -75.014Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-167.905.604 185.922.204Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.449 -2.484Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-148.446 332.434Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 -126.362 -180.029YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-274.808 152.405NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-274.808 152.405DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.951.448 956.048DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.676.640 1.108.453Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.676.640 1.951.448Ticari Alacaklar6 1.482.572.097 1.649.985.499İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar253.904.099 367.334.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.228.667.998 1.282.651.171Diğer Dönen Varlıklar221 492ARA TOPLAM1.484.248.958 1.651.937.439TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.484.248.958 1.651.937.439DURAN VARLIKLARMaddi Olmayan Duran Varlıklar2.500 3.334Peşin Ödenmiş Giderler2.618 4.962TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.118 8.296TOPLAM VARLIKLAR1.484.254.076 1.651.945.735KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.482.079.895 1.649.985.499İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar253.904.099 367.334.328İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 253.904.099 367.334.328İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.228.175.796 1.282.651.171İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları1.228.175.796 1.282.651.171Diğer Borçlar6 89.681 81.316İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 5.100İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar89.681 76.216Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7 32.813 86.148ARA TOPLAM1.482.202.389 1.650.152.963TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.482.202.389 1.650.152.963UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.482.202.389 1.650.152.963ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.051.687 1.792.772Ödenmiş Sermaye8 100.000 100.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.000 20.000Yasal Yedekler20.000 20.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.672.772 602.580Net Dönem Karı veya Zararı258.915 1.070.192TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.051.687 1.792.772TOPLAM KAYNAKLAR1.484.254.076 1.651.945.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 532.100.023 129.033.513 443.646.114 59.225.974Satışların Maliyeti10 -531.650.682 -127.957.610 -443.428.313 -58.596.244TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)449.341 1.075.903 217.801 629.730BRÜT KAR (ZARAR)449.341 1.075.903 217.801 629.730Genel Yönetim Giderleri11 -3.791.597 -3.377.019 -1.941.712 -2.100.361Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 3.674.198 3.197.907 1.873.073 1.994.348ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)331.942 896.791 149.162 523.717FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)331.942 896.791 149.162 523.717SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)331.942 896.791 149.162 523.717Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-73.027 -197.439 -32.813 -190.756Dönem Vergi (Gideri) Geliri-73.027 -197.439 -32.813 -190.756SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)258.915 699.352 116.349 332.961DÖNEM KARI (ZARARI)258.915 699.352 116.349 332.961Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları258.915 699.352 116.349 332.961Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)258.915 699.352 116.349 332.961Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları258.915 699.352 116.349 332.961http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867698BIST