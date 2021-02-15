***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 100.000 65 6.988 615.527 722.580 722.580Transferler19.935 595.592 -615.527Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.070.192 1.070.192 1.070.192Dönem Sonu Bakiyeler100.000 20.000 602.580 1.070.192 1.792.772 1.792.772Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 100.000 20.000 602.580 1.070.192 1.792.772 1.792.772Transferler1.070.192 -1.070.192Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)545.780 545.780 545.780Dönem Sonu Bakiyeler100.000 20.000 1.672.772 545.780 2.338.552 2.338.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI558.520 995.400Dönem Karı (Zararı)545.780 1.070.192Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler153.938 301.849Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 153.938 301.849İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler17.980 -63.132Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler698.884.940 -709.764.686İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)698.884.940 -709.764.686Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19.800 -58.549İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)19.800 -58.549Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-698.884.940 709.764.686Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.820 -4.583İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.820 -4.583Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları717.698 1.308.909Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 -159.178 -313.509YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)558.520 995.400NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)558.520 995.400DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.951.448 956.048DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.509.968 1.951.448Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.509.968 1.951.448Ticari Alacaklar951.100.559 1.649.985.499İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13 335.778.197 367.334.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 615.322.362 1.282.651.171Diğer Dönen Varlıklar221 492İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar221 492ARA TOPLAM953.610.748 1.651.937.439TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR953.610.748 1.651.937.439DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8.575 0Mobilya ve Demirbaşlar8.575 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.812 3.334Bilgisayar Yazılımları1.812 3.334Peşin Ödenmiş Giderler0 4.962İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 4.962TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.387 8.296TOPLAM VARLIKLAR953.621.135 1.651.945.735KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar951.100.559 1.649.985.499İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar951.100.559 1.649.985.499İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 951.100.559 1.649.985.499Diğer Borçlar6 101.116 81.316İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 5.100İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar101.116 76.216Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7 80.908 86.148ARA TOPLAM951.282.583 1.650.152.963TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER951.282.583 1.650.152.963UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER951.282.583 1.650.152.963ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.338.552 1.792.772Ödenmiş Sermaye8 100.000 100.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.000 20.000Yasal Yedekler20.000 20.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.672.772 602.580Net Dönem Karı veya Zararı545.780 1.070.192TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.338.552 1.792.772TOPLAM KAYNAKLAR953.621.135 1.651.945.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 829.730.949 241.134.125Satışların Maliyeti10 -828.698.810 -239.572.696TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.032.139 1.561.429BRÜT KAR (ZARAR)1.032.139 1.561.429Genel Yönetim Giderleri11 -363.460 -188.488Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 31.039Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-900ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)699.718 1.372.041FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)699.718 1.372.041SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)699.718 1.372.041Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-153.938 -301.849Dönem Vergi (Gideri) Geliri7 -153.938 -301.849SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)545.780 1.070.192DÖNEM KARI (ZARARI)545.780 1.070.192Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları545.780 1.070.192Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)545.780 1.070.192Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları545.780 1.070.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909764BIST