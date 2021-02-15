***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
15.02.2021 19:24
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 100.000 65 6.988 615.527 722.580 722.580
Transferler
19.935 595.592 -615.527
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.070.192 1.070.192 1.070.192
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 20.000 602.580 1.070.192 1.792.772 1.792.772
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 100.000 20.000 602.580 1.070.192 1.792.772 1.792.772
Transferler
1.070.192 -1.070.192
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
545.780 545.780 545.780
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 20.000 1.672.772 545.780 2.338.552 2.338.552
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
558.520 995.400
Dönem Karı (Zararı)
545.780 1.070.192
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
153.938 301.849
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 153.938 301.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.980 -63.132
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
698.884.940 -709.764.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
698.884.940 -709.764.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.800 -58.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.800 -58.549
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-698.884.940 709.764.686
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.820 -4.583
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.820 -4.583
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
717.698 1.308.909
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -159.178 -313.509
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
558.520 995.400
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
558.520 995.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.951.448 956.048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.509.968 1.951.448
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.509.968 1.951.448
Ticari Alacaklar
951.100.559 1.649.985.499
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 335.778.197 367.334.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 615.322.362 1.282.651.171
Diğer Dönen Varlıklar
221 492
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
221 492
ARA TOPLAM
953.610.748 1.651.937.439
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
953.610.748 1.651.937.439
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8.575 0
Mobilya ve Demirbaşlar
8.575 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.812 3.334
Bilgisayar Yazılımları
1.812 3.334
Peşin Ödenmiş Giderler
0 4.962
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 4.962
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.387 8.296
TOPLAM VARLIKLAR
953.621.135 1.651.945.735
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
951.100.559 1.649.985.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
951.100.559 1.649.985.499
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 951.100.559 1.649.985.499
Diğer Borçlar
6 101.116 81.316
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 5.100
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
101.116 76.216
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 80.908 86.148
ARA TOPLAM
951.282.583 1.650.152.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
951.282.583 1.650.152.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
951.282.583 1.650.152.963
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.338.552 1.792.772
Ödenmiş Sermaye
8 100.000 100.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.000 20.000
Yasal Yedekler
20.000 20.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.672.772 602.580
Net Dönem Karı veya Zararı
545.780 1.070.192
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.338.552 1.792.772
TOPLAM KAYNAKLAR
953.621.135 1.651.945.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 829.730.949 241.134.125
Satışların Maliyeti
10 -828.698.810 -239.572.696
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.032.139 1.561.429
BRÜT KAR (ZARAR)
1.032.139 1.561.429
Genel Yönetim Giderleri
11 -363.460 -188.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 31.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-900
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
699.718 1.372.041
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
699.718 1.372.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
699.718 1.372.041
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-153.938 -301.849
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
7 -153.938 -301.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
545.780 1.070.192
DÖNEM KARI (ZARARI)
545.780 1.070.192
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
545.780 1.070.192
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
545.780 1.070.192
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
545.780 1.070.192
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909764
BIST