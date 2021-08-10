***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 100.000 20.000 602.580 1.070.192 1.792.772 1.792.772Transferler0 0 1.070.192 -1.070.192 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 258.915 258.915 258.915Dönem Sonu Bakiyeler100.000 20.000 1.672.772 258.915 2.051.687 2.051.687Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 100.000 20.000 1.672.772 545.780 2.338.552 2.338.552Transferler0 0 545.780 -545.780 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 460.838 460.838 460.838Dönem Sonu Bakiyeler100.000 20.000 2.218.552 460.838 2.799.390 2.799.390Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.816 -274.808Dönem Karı (Zararı)460.838 258.915Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)460.838 258.915Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler153.613 73.027Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 153.613 73.027İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-498.101 -480.388Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-47.643.404 167.413.402Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.704 8.365Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)47.099.724 -167.905.604Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.875 3.449Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları116.350 -148.446Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 -101.534 -126.362YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.086.466 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.071.650 -274.808NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.071.650 -274.808DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.509.968 1.951.448DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 438.318 1.676.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 438.318 2.509.968Finansal Yatırımlar2.086.466Diğer Finansal Yatırımlar5 2.086.466Ticari Alacaklar7 998.743.963 951.100.559İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar444.521.403 335.778.197İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar554.222.560 615.322.362Diğer Dönen Varlıklar268 221İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar268 221ARA TOPLAM1.001.269.015 953.610.748TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.001.269.015 953.610.748DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6.802 8.575Mobilya ve Demirbaşlar6.802 8.575Maddi Olmayan Duran Varlıklar834 1.812Bilgisayar Yazılımları834 1.812TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.636 10.387TOPLAM VARLIKLAR1.001.276.651 953.621.135KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar998.200.283 951.100.559İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar998.200.283 951.100.559İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 998.200.283 951.100.559Diğer Borçlar7 143.991 101.116İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar143.991 101.116Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 132.987 80.908ARA TOPLAM998.477.261 951.282.583TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER998.477.261 951.282.583UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER998.477.261 951.282.583ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.799.390 2.338.552Ödenmiş Sermaye9 100.000 100.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.000 20.000Yasal Yedekler20.000 20.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.218.552 1.672.772Net Dönem Karı veya Zararı460.838 545.780TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.799.390 2.338.552TOPLAM KAYNAKLAR1.001.276.651 953.621.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 81.994.506 532.100.023Satışların Maliyeti11 -81.358.305 -531.650.682TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)636.201 449.341BRÜT KAR (ZARAR)636.201 449.341Genel Yönetim Giderleri12 -2.982.151 -3.791.597Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.960.401 3.674.198ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)614.451 331.942FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)614.451 331.942SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)614.451 331.942SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)614.451 331.942DÖNEM KARI (ZARARI)614.451 331.942Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları614.451 331.942Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-153.613 -73.027Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-153.613 -73.027Dönem Vergi (Gideri) Geliri-153.613 -73.027Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-153.613 -73.027TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)460.838 258.915Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları460.838 258.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956991BIST