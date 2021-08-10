***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2021 18:10
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 100.000 20.000 602.580 1.070.192 1.792.772 1.792.772
Transferler
0 0 1.070.192 -1.070.192 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 258.915 258.915 258.915
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 20.000 1.672.772 258.915 2.051.687 2.051.687
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 100.000 20.000 1.672.772 545.780 2.338.552 2.338.552
Transferler
0 0 545.780 -545.780 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 460.838 460.838 460.838
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 20.000 2.218.552 460.838 2.799.390 2.799.390
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.816 -274.808
Dönem Karı (Zararı)
460.838 258.915
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
460.838 258.915
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
153.613 73.027
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 153.613 73.027
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-498.101 -480.388
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.643.404 167.413.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.704 8.365
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
47.099.724 -167.905.604
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.875 3.449
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
116.350 -148.446
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 -101.534 -126.362
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.086.466 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.071.650 -274.808
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.071.650 -274.808
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.509.968 1.951.448
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 438.318 1.676.640
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 438.318 2.509.968
Finansal Yatırımlar
2.086.466
Diğer Finansal Yatırımlar
5 2.086.466
Ticari Alacaklar
7 998.743.963 951.100.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
444.521.403 335.778.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
554.222.560 615.322.362
Diğer Dönen Varlıklar
268 221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
268 221
ARA TOPLAM
1.001.269.015 953.610.748
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.001.269.015 953.610.748
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6.802 8.575
Mobilya ve Demirbaşlar
6.802 8.575
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
834 1.812
Bilgisayar Yazılımları
834 1.812
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.636 10.387
TOPLAM VARLIKLAR
1.001.276.651 953.621.135
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
998.200.283 951.100.559
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
998.200.283 951.100.559
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 998.200.283 951.100.559
Diğer Borçlar
7 143.991 101.116
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
143.991 101.116
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 132.987 80.908
ARA TOPLAM
998.477.261 951.282.583
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
998.477.261 951.282.583
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
998.477.261 951.282.583
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.799.390 2.338.552
Ödenmiş Sermaye
9 100.000 100.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.000 20.000
Yasal Yedekler
20.000 20.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.218.552 1.672.772
Net Dönem Karı veya Zararı
460.838 545.780
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.799.390 2.338.552
TOPLAM KAYNAKLAR
1.001.276.651 953.621.135
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 81.994.506 532.100.023
Satışların Maliyeti
11 -81.358.305 -531.650.682
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
636.201 449.341
BRÜT KAR (ZARAR)
636.201 449.341
Genel Yönetim Giderleri
12 -2.982.151 -3.791.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.960.401 3.674.198
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
614.451 331.942
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
614.451 331.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
614.451 331.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
614.451 331.942
DÖNEM KARI (ZARARI)
614.451 331.942
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
614.451 331.942
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-153.613 -73.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-153.613 -73.027
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-153.613 -73.027
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-153.613 -73.027
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
460.838 258.915
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
460.838 258.915
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956991
BIST