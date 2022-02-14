***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
14.02.2022 18:55
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 100.000 20.000 602.580 1.070.192 1.792.772 1.792.772
Transferler
1.070.192 -1.070.192 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
545.780 545.780 545.780
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
545.780 545.780 545.780
Sermaye Arttırımı
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 20.000 1.672.772 545.780 2.338.552 2.338.552
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 100.000 20.000 1.672.772 545.780 2.338.552 2.338.552
Transferler
545.780 -545.780
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
849.970 849.970 849.970
Dönem Karı (Zararı)
849.970 849.970 849.970
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 20.000 2.218.552 849.970 3.188.522 3.188.522
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
872.421 558.520
Dönem Karı (Zararı)
849.970 545.780
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
849.970 545.780
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
283.323 153.938
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 283.323 153.938
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.328 17.980
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
616.975.329 698.884.940
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.021 19.800
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-616.975.329 -698.884.940
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.693 -1.820
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.106.965 717.698
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -234.544 -159.178
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
872.421 558.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
872.421 558.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.509.968 1.951.448
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.382.389 2.509.968
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.382.389 2.509.968
Ticari Alacaklar
6 1.568.075.888 951.100.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
849.643.966 335.778.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
718.431.922 615.322.362
Diğer Dönen Varlıklar
886 221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
886 221
ARA TOPLAM
1.571.459.163 953.610.748
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.571.459.163 953.610.748
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
5.029 8.575
Mobilya ve Demirbaşlar
5.029 8.575
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 1.812
Bilgisayar Yazılımları
0 1.812
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.029 10.387
TOPLAM VARLIKLAR
1.571.464.192 953.621.135
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.568.075.888 951.100.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.568.075.888 951.100.559
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 1.568.075.888 951.100.559
Diğer Borçlar
6 70.095 101.116
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
70.095 101.116
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 129.687 80.908
ARA TOPLAM
1.568.275.670 951.282.583
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.568.275.670 951.282.583
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.568.275.670 951.282.583
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.188.522 2.338.552
Ödenmiş Sermaye
8 100.000 100.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.000 20.000
Yasal Yedekler
20.000 20.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.218.552 1.672.772
Net Dönem Karı veya Zararı
849.970 545.780
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.188.522 2.338.552
TOPLAM KAYNAKLAR
1.571.464.192 953.621.135
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 192.995.047 829.730.949
Satışların Maliyeti
10 -191.238.971 -828.698.810
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.756.076 1.032.139
BRÜT KAR (ZARAR)
1.756.076 1.032.139
Genel Yönetim Giderleri
11 -628.066 -363.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 5.283 31.039
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.133.293 699.718
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.133.293 699.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.133.293 699.718
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-283.323 -153.938
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
7 -283.323 -153.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
849.970 545.780
DÖNEM KARI (ZARARI)
849.970 545.780
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
849.970 545.780
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
849.970 545.780
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
849.970 545.780
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001650
BIST