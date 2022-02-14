***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 100.000 20.000 602.580 1.070.192 1.792.772 1.792.772Transferler1.070.192 -1.070.192 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)545.780 545.780 545.780Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)545.780 545.780 545.780Sermaye Arttırımı0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000 20.000 1.672.772 545.780 2.338.552 2.338.552Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 100.000 20.000 1.672.772 545.780 2.338.552 2.338.552Transferler545.780 -545.780Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)849.970 849.970 849.970Dönem Karı (Zararı)849.970 849.970 849.970Dönem Sonu Bakiyeler100.000 20.000 2.218.552 849.970 3.188.522 3.188.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI872.421 558.520Dönem Karı (Zararı)849.970 545.780Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)849.970 545.780Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler283.323 153.938Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 283.323 153.938İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.328 17.980Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)616.975.329 698.884.940Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.021 19.800Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-616.975.329 -698.884.940Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.693 -1.820Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.106.965 717.698Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 -234.544 -159.178YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)872.421 558.520NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)872.421 558.520DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.509.968 1.951.448DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.382.389 2.509.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.382.389 2.509.968Ticari Alacaklar6 1.568.075.888 951.100.559İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar849.643.966 335.778.197İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar718.431.922 615.322.362Diğer Dönen Varlıklar886 221İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar886 221ARA TOPLAM1.571.459.163 953.610.748TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.571.459.163 953.610.748DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar5.029 8.575Mobilya ve Demirbaşlar5.029 8.575Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 1.812Bilgisayar Yazılımları0 1.812TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.029 10.387TOPLAM VARLIKLAR1.571.464.192 953.621.135KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.568.075.888 951.100.559İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.568.075.888 951.100.559İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 1.568.075.888 951.100.559Diğer Borçlar6 70.095 101.116İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar70.095 101.116Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7 129.687 80.908ARA TOPLAM1.568.275.670 951.282.583TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.568.275.670 951.282.583UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.568.275.670 951.282.583ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.188.522 2.338.552Ödenmiş Sermaye8 100.000 100.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.000 20.000Yasal Yedekler20.000 20.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.218.552 1.672.772Net Dönem Karı veya Zararı849.970 545.780TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.188.522 2.338.552TOPLAM KAYNAKLAR1.571.464.192 953.621.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 192.995.047 829.730.949Satışların Maliyeti10 -191.238.971 -828.698.810TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.756.076 1.032.139BRÜT KAR (ZARAR)1.756.076 1.032.139Genel Yönetim Giderleri11 -628.066 -363.460Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 5.283 31.039ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.133.293 699.718FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.133.293 699.718SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.133.293 699.718Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-283.323 -153.938Dönem Vergi (Gideri) Geliri7 -283.323 -153.938SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)849.970 545.780DÖNEM KARI (ZARARI)849.970 545.780Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları849.970 545.780Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)849.970 545.780Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları849.970 545.780http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001650BIST