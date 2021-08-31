***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar veya Zarar Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin NedeniKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda, sehven kaydedilen "Dönem Vergi (Gideri) Geliri" hesap kalemi değişikliği.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiSöz konusu değişikliğin Net Dönem Karına etkisi bulunmamaktadır.Açıklamalar10.08.2021 tarihinde KAP duyurusu yapılan 2021 - 2.3 Aylık Döneme ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda aşağıdaki düzeltme yapılarak yeniden yayınlama ihtiyacı olmuştur.Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda "Dönem Vergi (Gideri) Geliri", "Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri" altında "Dönem Vergi (Gideri) Geliri" olarak yazılması gerekirken sehven "Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler" alt kalemi olarak kaydedilmiştir.Söz konusu düzeltmenin 10.08.2021 tarihinde Kamuya açıklanan Finansal Durum Tablosu, Özkaynak Diğeşem Tablosu, Nakit Akış Tablosu'nda herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Dipnotlarda ve Kar veya Zarar Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda Net Dönem Kar tutarı değişmemektedir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960980BIST