***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
31.08.2021 17:04
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda, sehven kaydedilen "Dönem Vergi (Gideri) Geliri" hesap kalemi değişikliği.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu değişikliğin Net Dönem Karına etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar
10.08.2021 tarihinde KAP duyurusu yapılan 2021 - 2.3 Aylık Döneme ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda aşağıdaki düzeltme yapılarak yeniden yayınlama ihtiyacı olmuştur.
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda "Dönem Vergi (Gideri) Geliri", "Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri" altında "Dönem Vergi (Gideri) Geliri" olarak yazılması gerekirken sehven "Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler" alt kalemi olarak kaydedilmiştir.
Söz konusu düzeltmenin 10.08.2021 tarihinde Kamuya açıklanan Finansal Durum Tablosu, Özkaynak Diğeşem Tablosu, Nakit Akış Tablosu'nda herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Dipnotlarda ve Kar veya Zarar Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda Net Dönem Kar tutarı değişmemektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960980
BIST