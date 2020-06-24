***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi24/06/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih24/06/2020Saati11:30AdresiBarbaros Mahallesi Şebboy Sokak N4/1 Ataşehir / İSTANBULGündem1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2019 yılsonu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 3. 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2019 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4. 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması, 6. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 7. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 9. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi, 11. Dilekler ve Kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1. Toplantının açılışını takiben, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ali ŞÖNER'in Tutanak Yazmanlığına Sayın Edip GÜNERİ'nin Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ersel ŞEN'in seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 2. 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç bölümü yeniden okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu müzakere edildi söz alan olmadı. 3. 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadan onaylanmasına geçildi, oy birliği ile kabul edildi. 4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul toplantısı öncesinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadan doğrudan onaylanmasına karar verildi.Buna göre Şirket 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 sayılı tebliği doğrultusunda düzenlenen ve sunulan mali tablolarında vergi öncesi kar tutarından ödenecek vergiler indirildikten sonra kalan 1,070,192.00 TL net dönem karı elde etmiştir. Şirketin 31.12.2019 tarihinde yasal kayıtlarımıza göre oluşan 1.372.039,79 TL dönem karından 302.046,73 TL hesaplanan vergiler sonrası 1.069,993,06 TL net dönem karı gerçekleşmiştir. TTK 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken, yıllık karın %5'i olan 20.000 TL'nin 2017 ve 2018 yılları dönem karından yasal yedek olarak ayrıldığı ve ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıldığı, bu nedenle 2019 yılı mali tablolarında yer alan 1.069.993,06 TL tutarındaki dağıtılabilir net karın ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması, hakkındaki önerge okundu ve oy birliği ile karar verildi. 5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca dönemin içerisinde istifası kabul edilen Sayın Ahmet YARIZ'ın yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Mehmet Emin ÖZCAN'ın atanması hususu oylamaya sunuldu Oy birliği ile kabul edildi. 6. Dönem içerisinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı). 7. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere 1) Serdar SÜRER 2) Memduh YILMAZLAR (Bağımsız Üye) 3) Hüseyin ZEYBEK 4) Tekin ELDEM 5) Ali ŞÖNER Seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi hususunda Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin teklifi üzerine, Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.500.-TL ücret ödenmesi, Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Türkiye Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer unvanlardaki Banka personeline ve Bağlı Ortaklık Personeline, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi, Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de, talepleri halinde yararlanmaları, teklifi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. 9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca şirketin 2020 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30/03/2020 tarih ve 2020-4 sayılı kararı ile bağımsız denetçi olarak seçilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 ticaret sicil no ile kayıtlı "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" (Deloitte) tarafından gerçekleştirilmesi oybirliği ile karar verildi. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine ilişkin önerge okundu ve söz konusu maddenin Şirketin Esas Sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilmesi oybirliği ile karar edildi. 11. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Ali ŞÖNER teşekkür ederek genel kurulu kapattı.(Saat:12:00)Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarHalk Varlık Kiralama A.Ş.'nin 2019 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.06.2020 tarihinde, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak N4/1 Ataşehir / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852668BIST