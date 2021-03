***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Karar Tarihi: 30/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü: Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi: 2020
Tarih: 30/03/2021
Saati: 11:30
Adresi: Barbaros Mahallesi Şebboy Sok. No 4/1 Ataşehir İSTANBUL
Gündem: Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Toplantının açılışını takiben, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Tuba TUNÇ YETER, Tutanak Yazmanlığına Sayın Halil ESKİ'nin, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ersel ŞEN'in seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 2. 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç bölümü yeniden okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu, Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu, her biri oy birliği ile kabul edildi. 3. 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadı. Müzakere edildi, Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 4. Şirket 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 sayılı tebliği doğrultusunda düzenlenen ve sunulan mali tablolarında vergi öncesi kar tutarından ödenecek vergiler indirildikten sonra kalan 545.773,90 TL net dönem karı elde etmiş olup Şirketin 31.12.2020 tarihinde yasal kayıtlarımıza göre oluşan 699.716,14 TL dönem karından 153.942,24 TL hesaplanan vergiler sonrası 545.773,90 TL net dönem karı gerçekleşmiş. T.T.K. 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken, yıllık karın %5 olan 20.000 TL 2017 ve 2018 yılları dönem karından yasal yedek olarak ayrılmış ve ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmıştır. Bu itibarla 2020 yılı mali tablolarında yer alan 545.773,90 TL tutarındaki dağıtılabilir net karın ortaklara dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılması hakkındaki Önergesi okundu ve oy birliği ile kabul edildi. 5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca dönemin içerisinde 18.8.2020 tarihli 2020-12 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile istifası kabul edilen Sayın Memduh YILMAZLAR'ın yerine, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Himmet KARADAĞ'ın atanması. Yine 31.8.2020 tarihli 2020-13 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile istifası kabul edilen Sayın Hüseyin ZEYBEK yerine, Sayın Mustafa ERMİŞ'in atanması ve Yönetim Kurulu Kendi aralarında yaptıkları görev taksimine göre Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Himmet KARADAĞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Serdar SÜRER'in seçilmesi. Yine 01.02.2021 tarihli 2021-2 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile istifası kabul edilen Sayın Serdar SÜRER yerine, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Tuba Tunç YETER'in atanması ve Yönetim Kurulu Kendi aralarında yaptıkları görev taksimine göre Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Himmet KARADAĞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Ali ŞÖNER'in seçilmesi. hususu oylamaya sunuldu Oybirliği ile kabul edildi. 6. 2020 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı). 7. Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan 1) Himmet KARADAĞ (Bağımsız Üye) 2) Ali ŞÖNER 3) Mustafa ERMİŞ 4) Tuba Tunç YETER 5) Tekin ELDEM Seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Hazır bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri görevi kabul ettiklerini şifahen beyan etmişlerdir. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi hususunda Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin teklifi üzerine, Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak 1.1.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net olarak 6.325 TL huzur hakkı ücretinin ödenmesi Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Türkiye Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer unvanlardaki Banka personeline ve Bağlı Ortaklık Personeline, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave Gelir Vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de, talepleri halinde yararlanmaları, teklifi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. 9. Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2021 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30.3.2020 tarih ve 2020-4 sayılı Kararı ile Bağımsız Denetçi olarak seçilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 Ticaret Sicil No ile kayıtlı "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" (Deloitte) tarafından gerçekleştirilmesi oybirliği ile onaylandı. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine ilişkin önerge okundu ve söz konusu maddenin Şirketin Esas Sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilmesi oybirliği ile kabul edildi. 11. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi.
Açıklamalar: Halk Varlık Kiralama A.Ş.'nin 2020 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.3.2021 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mahallesi Şebboy Sok.No 4/1 Ataşehir / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.