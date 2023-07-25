Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

25.07.2023 13:27
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
14/07/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2022
Tarih
07/08/2023
Saati
11:30
Adresi
Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak N4/1 Ataşehir İstanbul
Gündem
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2022 yılsonu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 3. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2022 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Dönem içerisinde istifası kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yapılan atamaların onaylanması, 6. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 7. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretinin görüşülmesi, 9. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi, 11. Dilekler ve Kapanış
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Halk Varlık Kiralama A.Ş.'nin 2022 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 7.8.2023 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mahallesi Şebboy Sok.No 4/1 Ataşehir / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174938


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:416.696
Değişim :  0,01% |  0,97
Açılış :  6.721  
Önceki Kapanış :  6.695  
En Düşük
6.618 En Yüksek
6.725
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIENY 57,75 1.453.427.470 % 10,00  
AZTEK 48,64 325.008.130 % 10,00  
KUTPO 61,60 60.838.563 % 10,00  
ZEDUR 60,50 57.820.694 % 10,00  
CELHA 42,46 41.582.528 % 10,00  
daha fazla
13:41 Alış Satış %  
Dolar 26,9467 26,9554 % 0,05  
Euro 29,7726 29,7967 % 0,17  
Sterlin 34,5145 34,6876 % 0,07  
Frank 30,8754 31,0614 % -0,11  
Riyal 7,1644 7,2003 % -0,12  
daha fazla
13:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.961 1.961 6,14  
Altın Gr. 1.700 1.700 4,14  
Cumhuriyet 11.321 11.492 -34,00  
Tam 11.065 11.148 -6,00  
Yarım 5.524 5.600 -3,00  
Çeyrek 2.762 2.800 -1,00  
Gümüş.Ons 24,57 24,59 0,23  
Gümüş Gr. 21,29 21,32 0,18  
B. Petrol 82,44 82,44 -0,04  
Seans Raporu 13:41
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru