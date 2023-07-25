***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi14/07/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2022Tarih07/08/2023Saati11:30AdresiBarbaros Mahallesi Şebboy Sokak N4/1 Ataşehir İstanbulGündem1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2022 yılsonu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 3. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2022 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Dönem içerisinde istifası kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yapılan atamaların onaylanması, 6. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 7. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretinin görüşülmesi, 9. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi, 11. Dilekler ve KapanışGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarHalk Varlık Kiralama A.Ş.'nin 2022 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 7.8.2023 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mahallesi Şebboy Sok.No 4/1 Ataşehir / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174938BIST