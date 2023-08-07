***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/08/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2022Tarih07/08/2023Saati11:30AdresiBarbaros Mahallesi Şebboy Sok. N4/1 Ataşehir İSTANBULGündem1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2022 yılsonu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 3. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2022 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Dönem içerisinde istifası kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yapılan atamaların onaylanması, 6. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 7. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretinin görüşülmesi, 9. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi, 11. Dilekler ve KapanışAlınan Kararlar / Görüşülen KonularHalk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Faaliyet Dönemi için 07.08 2023 Tarihinde Saat 11:30'da Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 2022 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 07.08.2023 Pazartesi günü saat 11:30'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak N4/1 Ataşehir/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğünün 04.08.2023 tarih ve 00087815068 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun KOSTAK'ın gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı. Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmakta olduğu görüldü. Pay sahibinden bir itiraz olmadı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000.-TL sermayesine tekabül eden 100.000 adet hisseden, 100.000.-TL sermayeye karşılık, 100.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcisinin izni ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Uğur Deniz ŞAHİN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. GÜNDEM 1. Toplantının açılışını takiben, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Uğur Deniz ŞAHİN'in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Sayın Songül AYAN KÜTÜK'ü, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ersel ŞEN'i görevlendirdi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun, Genel Kurul Toplantısı öncesinde tek pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi gereği, okunmadı. Bağımsız Denetim Raporunun sonuç bölümü Bağımsız Denetçi tarafından okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu, 2022 yılına ait yönetim kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu, her biri oy birliği ile kabul edildi. 3. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadı. Müzakere edildi, Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 4. Şirket 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 sayılı tebliği doğrultusunda düzenlenen ve sunulan mali tablolarında vergi öncesi kar tutarından ödenecek vergiler indirildikten sonra kalan 1.710.753,76 TL net dönem karı elde etmiş olup Şirketin 31.12.2022 tarihinde yasal kayıtlarımıza göre oluşan 2.281.134,20 TL dönem karından 570.380,44 TL hesaplanan vergiler sonrası 1.710.753,76 TL net dönem karı gerçekleşmiş. T.T.K. 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken, yıllık karın %5 olan 20.000 TL 2017 ve 2018 yılları dönem karından yasal yedek olarak ayrılmış ve ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmıştır. Bu itibarla 2022 yılı mali tablolarında yer alan 1.710.753,76 TL tutarındaki dağıtılabilir net karın ortaklara dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılması hakkındaki Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge okundu ve oy birliği ile kabul edildi. 5. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mustafa Gökhan YILDIRIM'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Süleyman Baran KOYUNCU'nun atanması hususları oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. 6. 2022 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. 7. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere 1-) Mihrimah Belma SATIR (Bağımsız Üye) 2-) Uğur Deniz ŞAHİN 3-) Mustafa ERMİŞ 4-) Miraç TAŞ 5-) Süleyman Baran KOYUNCU Seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi hususunda Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net olarak 16.000 TL huzur hakkı ücretinin ödenmesi Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Türkiye Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer unvanlardaki Banka personeline ve Bağlı Ortaklık Personeline, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave Gelir Vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de, talepleri halinde yararlanmaları, önergesi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. 9. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2023 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 05.04.2023 tarih ve 2023-4 sayılı Kararı ile Bağımsız Denetçi olarak seçilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 Ticaret Sicil No ile kayıtlı "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" (Deloitte) tarafından gerçekleştirilmesi oybirliği ile onaylandı. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine ilişkin Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen önerge okundu ve söz konusu maddenin Şirketin Esas Sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilmesi oybirliği ile kabul edildi. 11. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi. (07.08.2023) Sn. Hatun KOSTAK Bakanlık Temsilcisi Sn. Uğur Deniz ŞAHİN Toplantı Başkanı Sn. Songül AYAN KÜTÜK Tutanak Yazmanı Sn. Ersel ŞEN Oy Toplama Memuru Sn. Tülün ÖZCAN Tek Pay Sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş. AdınaGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarHalk Varlık Kiralama A.Ş.'nin 2022 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 7.8.2023 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mahallesi Şebboy Sok.No 4/1 Ataşehir / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181588BIST