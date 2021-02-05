***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
05.02.2021 16:47
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 200.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907869
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.527
18:057,0644
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0714
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0291
18:058,5092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0413
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4591
18:05410,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,02
|Açılış
|: 410,61
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|9,02
|14.540.069
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.886.148
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.987.276
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|782.092
|% 10,00
|
|GOLTS
|68,80
|114.414.535
|% 9,99
|
|ISBTR
|46.251,00
|1.302.222
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|10.586.509
|% -9,99
|
|PAMEL
|22,16
|2.161.070
|% -8,73
|
|ECILC
|8,29
|712.568.124
|% -6,33
|
|VERTU
|28,50
|37.634.608
|% -6,25
|
|KOZAL
|127,40
|3.002.525.243
|% 4,86
|
|SISE
|7,65
|1.421.406.745
|% -0,78
|
|GARAN
|9,76
|1.356.797.985
|% -1,61
|
|TCELL
|16,72
|1.111.606.240
|% -0,06
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,45
|820.266.877
|% -1,21
|
|TSKB
|1,85
|530.789.029
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,67
|759.189.534
|% 4,30
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|ODAS
|4,13
|820.078.991
|% 1,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0589
|7,0644
|% -1,00
|
|Euro
|8,4997
|8,5092
|% -0,48
|
|Sterlin
|9,6614
|9,7099
|% -0,69
|
|Frank
|7,8118
|7,8588
|% -0,63
|
|Riyal
|1,8759
|1,8853
|% -1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|15,35
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,89
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|59,53
|59,53
|0,52
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HEKTS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 732, 404 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 25, 052.00 milyon TL de
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17:58GSDHO
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 977, 047 adet işlem
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17:57OZBAL
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 885, 054 adet işlem
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17:55ESEN
Yüzde 4.17 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 499, 927 adet işlem