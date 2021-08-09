***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
09.08.2021 15:11
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 600.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955970
BIST
15:121.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.433
15:128,6448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0292
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
15:1210,1761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0214
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
15:12485,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,06
|Açılış
|: 485,47
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:09
|GENIL
|14,30
|573.180.760
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.376.712
|% 9,98
|
|RODRG
|16,22
|9.018.680
|% 9,97
|
|EDATA
|17,76
|28.533.221
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|FADE
|10,98
|89.720.588
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.905.796
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,74
|44.923.642
|% -9,23
|
|DAGHL
|15,68
|25.658.330
|% -8,04
|
|DNISI
|12,20
|15.904.992
|% -7,22
|
|SISE
|8,24
|960.155.845
|% 3,00
|
|GARAN
|9,17
|934.599.292
|% -0,65
|
|KRDMD
|8,03
|578.254.092
|% 0,37
|
|GENIL
|14,30
|573.180.760
|% 10,00
|
|THYAO
|12,87
|463.222.361
|% 0,31
|
|ZRGYO
|1,60
|399.957.414
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,47
|430.522.307
|% 0,00
|
|SISE
|8,24
|960.155.845
|% 3,00
|
|GARAN
|9,17
|934.599.292
|% -0,65
|
|KRDMD
|8,03
|578.254.092
|% 0,37
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6344
|8,6375
|% 0,25
|
|Euro
|10,1697
|10,1757
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,9633
|12,0233
|% 0,40
|
|Frank
|9,3931
|9,4496
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2989
|2,3104
|% 0,36
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-15,46
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,89
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|-20,36
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-9,85
|
|Çeyrek
|778
|795
|-4,93
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|-2,58
|