***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
30.09.2022 15:42
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066337
BIST
17:123.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 20,06
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:1218,5103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:1218,0908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0666
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:12995,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,41
|Açılış
|: 995,33
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:10
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.212.822
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.004.740
|% 9,85
|
|CANTE
|130,00
|100.005.467
|% 9,70
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,18
|2.551.634.494
|% -7,07
|
|ELITE
|25,38
|31.617.863
|% -5,93
|
|PENTA
|387,30
|22.291.258
|% -5,42
|
|KZBGY
|20,30
|212.715.468
|% -4,96
|
|THYAO
|68,65
|2.644.344.777
|% 0,07
|
|ISGYO
|6,18
|2.551.634.494
|% -7,07
|
|SASA
|68,70
|2.223.760.303
|% 4,33
|
|ASELS
|29,26
|1.656.038.073
|% -2,14
|
|ALARK
|57,15
|1.571.383.412
|% 1,51
|
|ISGYO
|6,18
|2.551.634.494
|% -7,07
|
|EKGYO
|3,85
|1.369.970.113
|% 0,79
|
|YKBNK
|7,11
|1.339.601.490
|% 1,14
|
|ODAS
|6,18
|1.137.643.257
|% 4,04
|
|TSKB
|2,43
|446.791.219
|% -3,19
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5002
|18,5120
|% 0,03
|
|Euro
|18,0877
|18,0984
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,5114
|20,6143
|% 0,01
|
|Frank
|18,8374
|18,9509
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9119
|4,9366
|% 0,07
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|10,99
|
|Altın Gr.
|995
|995
|7,20
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.689
|6.759
|27,00
|
|Yarım
|3.255
|3.304
|13,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.653
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,21
|
|B. Petrol
|86,15
|86,15
|-1,03
|
Seans Raporu
17:10
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-
17:25KAREL
Yüzde 4.54 oranında artışla 16.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 297, 711 adet işlem
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 97 artarak (% 0.50 ) 2, 809
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARASE, UZERB, EKIZ, ZOREN
-
17:23
HEKTS, SELGD, KMPUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:23
ORMA, AGYO, YONGA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında