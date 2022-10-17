***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
17.10.2022 10:15
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072426
BIST
10:053.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 31,31
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.664
En Düşük
3.641
10:0518,6007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
10:0518,1170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0524
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1437
En Düşük
18,0503
10:05987,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,00
|Açılış
|: 987,97
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
988,73
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler10:03
|PENTA
|484,00
|4.650.756
|% 10,00
|
|SMRTG
|103,80
|12.344.415
|% 9,96
|
|YEOTK
|46,26
|21.662.598
|% 9,26
|
|MZHLD
|91,35
|7.558.702
|% 8,69
|
|GESAN
|129,20
|62.915.420
|% 8,03
|
|MEGAP
|4,51
|3.071.247
|% -9,98
|
|MEGAP
|4,51
|3.071.247
|% -9,98
|
|GSRAY
|5,29
|9.076.113
|% -3,64
|
|RODRG
|27,10
|241.181
|% -3,15
|
|ATAGY
|5,01
|9.121
|% -3,09
|
|THYAO
|90,25
|350.572.151
|% 0,28
|
|TUPRS
|344,80
|158.463.788
|% 3,20
|
|AKBNK
|13,66
|120.830.519
|% 1,19
|
|KOZAL
|198,90
|108.280.331
|% 0,25
|
|YKBNK
|8,98
|105.643.627
|% 1,70
|
|YKBNK
|8,98
|105.643.627
|% 1,70
|
|EKGYO
|4,24
|49.257.862
|% 0,47
|
|ISCTR
|8,69
|89.464.642
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,74
|15.777.542
|% 1,16
|
|AKBNK
|13,66
|120.830.519
|% 1,19
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5877
|18,5891
|% 0,12
|
|Euro
|18,1199
|18,1304
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,8700
|20,9747
|% 0,85
|
|Frank
|18,4850
|18,5964
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9320
|4,9567
|% 0,10
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|9,24
|
|Altın Gr.
|986
|986
|4,21
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.665
|6.735
|-55,00
|
|Yarım
|3.247
|3.289
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.646
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,13
|
|B. Petrol
|92,41
|92,41
|0,78
|