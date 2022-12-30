***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
30.12.2022 18:26
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce,
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 4.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091601
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0520,0018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.094,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.094,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7045
|18,7171
|% 0,06
|
|Euro
|19,9851
|20,0018
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,4935
|22,6063
|% -0,06
|
|Frank
|20,1527
|20,2741
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9634
|4,9883
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,08
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.094
|2,21
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.382
|7.449
|16,00
|
|Yarım
|3.575
|3.641
|8,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.820
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|0,96
|