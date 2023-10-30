***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
30.10.2023 18:22
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Dinçer Lojistik A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 500.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211786
BIST
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18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,44
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1038
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,3466
En Düşük
28,1277
18:0530,0166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,2312
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,0488
En Düşük
29,7300
18:051.816,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.816,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.817,19
|
1.826,16
En Düşük
1.805,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2638
|28,2705
|% 0,37
|
|Euro
|30,0039
|30,0166
|% 0,78
|
|Sterlin
|34,2510
|34,4227
|% 0,62
|
|Frank
|31,2186
|31,4067
|% 0,44
|
|Riyal
|7,5112
|7,5488
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|-8,31
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.951
|12.070
|22,00
|
|Yarım
|5.994
|6.060
|11,00
|
|Çeyrek
|2.988
|3.030
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|21,16
|21,18
|0,22
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|-2,62
|
Seans Raporu
18:05
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : MHRGY, PRZMA, INTEM, ISBTR, MRSHL
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