***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
30.10.2023 19:40
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.'nin (ENTERPRİSE) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimizce 1.000.000 TL'ye (Bir Milyar Türk Lirası) kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde yönetim sözleşmesine dayalı yeşil kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılan kira sertifikası ihraçları için 24.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 27.10.2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24/02/2022 tarihinde uygulamaya koyduğu "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" ‘ne (Rehber) ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Çerçeve Belgesi, Çerçeve Belgesi'nin Rehber ve uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ve ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211973
BIST
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18:057.713
En Düşük
|Değişim
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|: 7.688
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7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 28,1800
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|Önceki Kapanış
|: 28,2050
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28,5332
En Düşük
28,2053
18:0530,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 29,9000
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|Önceki Kapanış
|: 29,8250
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29,7463
18:051.813,90
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|: -0,01%
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|Açılış
|: 1.813,90
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|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
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1.831,22
En Düşük
1.810,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2464
|28,2786
|% 0,14
|
|Euro
|29,9555
|30,0215
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,2434
|34,4151
|% -0,13
|
|Frank
|31,2086
|31,3966
|% 0,02
|
|Riyal
|7,5131
|7,5508
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|-1,03
|
|Altın Gr.
|1.814
|1.814
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.926
|12.055
|-11,00
|
|Yarım
|5.981
|6.052
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.982
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,11
|21,12
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,68
|86,68
|0,33
|
Seans Raporu
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