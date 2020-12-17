***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.12.2020 12:33
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893622
BIST
12:201.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.395
12:207,7570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0456
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:209,4981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0124
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
12:20467,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,64
|Açılış
|: 467,21
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:20
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|126.833.185
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|TDGYO
|13,78
|3.620.920
|% 9,11
|
|IDGYO
|8,29
|9.414.899
|% 9,08
|
|NIBAS
|75,65
|12.665.499
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|6.048.790
|% -9,96
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,75
|865.603.123
|% 0,31
|
|THYAO
|12,84
|821.485.189
|% 1,18
|
|PGSUS
|69,90
|710.374.467
|% 2,79
|
|ISGYO
|2,36
|517.978.277
|% -0,84
|
|SISE
|7,16
|512.023.951
|% 0,42
|
|ISGYO
|2,36
|517.978.277
|% -0,84
|
|KLGYO
|2,80
|298.232.806
|% 3,32
|
|ODAS
|3,99
|421.461.095
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,06
|200.104.608
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,99
|174.817.570
|% 2,58
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7521
|7,7570
|% -0,58
|
|Euro
|9,4892
|9,4981
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,5050
|10,5577
|% 0,05
|
|Frank
|8,7476
|8,8002
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0622
|2,0725
|% -0,59
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|12,06
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|24,00
|
|Tam
|3.090
|3.168
|13,23
|
|Yarım
|1.494
|1.532
|6,40
|
|Çeyrek
|749
|766
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,77
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,05
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|0,50
|