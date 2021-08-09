***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.08.2021 15:11
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.07.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.08.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. 'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 600.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SUPERONLINE İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 20210705_SOL_Sukuk_HukukcuRaporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955969
BIST
15:141.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.437
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|Önceki Kapanış
|: 1.435
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1.443
En Düşük
1.433
15:148,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0259
|Açılış
|: 8,6380
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|Önceki Kapanış
|: 8,6090
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8,6705
En Düşük
8,6105
15:1410,1765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0218
|Açılış
|: 10,1550
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|Önceki Kapanış
|: 10,1200
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10,2133
En Düşük
10,1261
15:14485,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,67
|Açılış
|: 485,86
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|Önceki Kapanış
|: 488,53
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489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:14
|SELGD
|5,61
|15.174.809
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.183.392
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.376.724
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|28.539.082
|% 9,97
|
|RODRG
|16,22
|9.018.680
|% 9,97
|
|FADE
|10,98
|89.807.056
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.906.677
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,76
|45.029.506
|% -9,04
|
|DAGHL
|15,72
|25.700.689
|% -7,80
|
|DNISI
|12,20
|15.932.906
|% -7,22
|
|SISE
|8,25
|967.015.930
|% 3,13
|
|GARAN
|9,18
|944.466.701
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,02
|579.206.185
|% 0,25
|
|GENIL
|14,30
|573.183.392
|% 10,00
|
|THYAO
|12,86
|465.119.398
|% 0,23
|
|ZRGYO
|1,59
|399.990.011
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|430.586.465
|% 0,00
|
|SISE
|8,25
|967.015.930
|% 3,13
|
|GARAN
|9,18
|944.466.701
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,02
|579.206.185
|% 0,25
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6384
|8,6415
|% 0,30
|
|Euro
|10,1693
|10,1765
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,9616
|12,0216
|% 0,38
|
|Frank
|9,3929
|9,4494
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2987
|2,3102
|% 0,35
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-15,83
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-22,30
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-10,79
|
|Çeyrek
|777
|795
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-2,53
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Seans Raporu
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15:26VBTYZ
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15:23FADE
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