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***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.08.2021 15:11



***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.07.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.08.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. 'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 600.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SUPERONLINE İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 20210705_SOL_Sukuk_HukukcuRaporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955969


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Tam 3.206 3.287 -22,30  
Yarım 1.550 1.590 -10,79  
Çeyrek 777 795 -5,40  
Gümüş.Ons 23,93 23,97 -0,39  
Gümüş Gr. 6,65 6,67 -0,08  
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