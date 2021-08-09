***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.07.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.08.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.08.2022Ek AçıklamalarŞirketimizce, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. 'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 600.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SUPERONLINE İhraç Belgesi.pdfEK: 2 20210705_SOL_Sukuk_HukukcuRaporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955969BIST